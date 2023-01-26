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В Соледаре РФ потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах

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  • 26.01.2023, 15:33
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В Соледаре РФ потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах

Кремль использовал последний ресурс в боях за город.

В ходе боев за Соледар в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«В районе Соледара россияне потеряли столько же, сколько в двух чеченских войнах. Мобилизованные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп», — отметил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, 25 января ВСУ официально объявили об отходе украинских сил из Соледара. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны Украины отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.

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