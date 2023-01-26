Экс-глава ЦРУ: Россиянам стоит начать волноваться

Экс-глава ЦРУ: Россиянам стоит начать волноваться1
- 26.01.2023, 17:51
- 7,626
ВСУ готовятся к наступлению.
Передачу ВСУ танков M1 Abrams открывает перед украинскими военными новые возможности во время предстоящего наступления, которое может начаться уже весной.
Такое мнение в комментарии Sky News высказал бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.
По его словам, появление американских танков в Украине является для кремлевского режима серьезным повод для волнений.
«Дает ли это значительный новый потенциал для Украины? Готов поспорить, да. Стоит ли русским беспокоиться об этом? Абсолютно», — заявил американский генерал.
Как писал сайт Charter97.org, Украина после танков может получить современные истребители.