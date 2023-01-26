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Экс-глава ЦРУ: Россиянам стоит начать волноваться

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  • 26.01.2023, 17:51
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Экс-глава ЦРУ: Россиянам стоит начать волноваться
Дэвид Петреус
Фото: Reuters

ВСУ готовятся к наступлению.

Передачу ВСУ танков M1 Abrams открывает перед украинскими военными новые возможности во время предстоящего наступления, которое может начаться уже весной.

Такое мнение в комментарии Sky News высказал бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

По его словам, появление американских танков в Украине является для кремлевского режима серьезным повод для волнений.

«Дает ли это значительный новый потенциал для Украины? Готов поспорить, да. Стоит ли русским беспокоиться об этом? Абсолютно», — заявил американский генерал.

Как писал сайт Charter97.org, Украина после танков может получить современные истребители.

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