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В Борисовском районе безуспешно ищут директоров

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  • 26.01.2023, 18:07
  • 4,752
В Борисовском районе безуспешно ищут директоров

Никто не хочет идти на «расстрельные должности».

Список вакансий директоров, опубликованный на сайте Минского облисполкома, по сравнению с концом 2022 года не изменился. В Борисовском районе по-прежнему ищут 8 руководителей. Зарплаты при этом не называются, пишет ex-press.by.

Список вакансий:

— директор ГП «Градостроитель»;

— директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;

— директор КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»;

— главный редактор ГУ «Редакция газеты «Единство»;

— директор МОУП «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая»;

— директор КДУП «УКС Борисовского района»;

— директор «Борисовский городской стадион»;

— управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Борисовского района».

Относительно свежие в списке только две вакансии — директора типографии и управляющего Центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Борисовского района. Они появились в декабре прошлого года.

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