В Борисовском районе безуспешно ищут директоров

В Борисовском районе безуспешно ищут директоров6
- 26.01.2023, 18:07
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Никто не хочет идти на «расстрельные должности».
Список вакансий директоров, опубликованный на сайте Минского облисполкома, по сравнению с концом 2022 года не изменился. В Борисовском районе по-прежнему ищут 8 руководителей. Зарплаты при этом не называются, пишет ex-press.by.
Список вакансий:
— директор ГП «Градостроитель»;
— директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;
— директор КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»;
— главный редактор ГУ «Редакция газеты «Единство»;
— директор МОУП «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая»;
— директор КДУП «УКС Борисовского района»;
— директор «Борисовский городской стадион»;
— управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Борисовского района».
Относительно свежие в списке только две вакансии — директора типографии и управляющего Центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Борисовского района. Они появились в декабре прошлого года.