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США признали ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией

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  • 26.01.2023, 18:46
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США признали ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией

Против нее расширены санкции.

США признали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов.

Под ограничения также попали компании и лица, связанные с ЧВК «Вагнера» и ее основателем Евгением Пригожиным: объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент», компания Sewa Security Services (СМИ называли ее филиалом ЧВК «Вагнера» в ЦАР), а также два лица — Валерий Захаров и Александр Иванов.

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