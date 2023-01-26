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Магазинам в Пинском районе предложили за свой счет прокладывать сельские дороги

  • 26.01.2023, 19:10
Магазинам в Пинском районе предложили за свой счет прокладывать сельские дороги

В бюджете денег на это нет.

В деревне Галево Пинского района супермаркетам «ОМА» и «Грошык» предложили за свои средства прокладывать дороги к своим помещениям — в выпуске новостей телерадиокомпании «Пинск» это назвали «участием в долевом строительстве».

В сюжете рассказали о состоянии гравийной улицы Пинской в Галево. Как объяснил главный инженер Пинского ДРСУ-104 Александр Довжук, из-за осадков и высокой влажности обеспечить здесь хорошее покрытие невозможно. Чтобы хоть немного улучшить состояние дороги, в декабре дорожные службы подсыпали ямки, а сейчас выполнили ремонтное профилирование.

Как следует из сюжета, «гравийка» стала разрушаться из-за построенных здесь объектов инфраструктуры — магазинов «ОМА» и «Грошык», возле которых развернулось оживленное автомобильное движение. Именно из-за них «многократно» выросла нагрузка на дорогу, а в противном случае жители использовали бы ее гораздо реже и не довели бы до такого состояния, считают инженеры.

Именно им, по мнению авторов выпуска, и следовало бы самим заняться строительством дорог к своим помещениям — в пример приводится магазин «Родны кут» Пинского райпо, который ранее проложил асфальт к своей стоянке за собственные средства. «ОМА» и «Грошыку» предлагается последовать его примеру.

— Почему бы владельцам этих довольно крупных торговых объектов, которые заинтересованы в получении большей прибыли, не поучаствовать в долевом строительстве дороги для своих же клиентов? — задается вопросом журналист.

По информации Пинского райсполкома, в бюджете в этом году средств на асфальтирование дороги не предусмотрено.

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