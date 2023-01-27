Британская разведка рассказала о дезинформации, запущенной россиянами 27.01.2023, 11:22

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«Военные успехи» оказались фейком.

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию об успехах своей армии возле Угледара и Орехова. Об этом сообщает британская разведка.

За последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что войска РФ «значительно продвинулись вперед», «прорвав» украинскую оборону в двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в Донецкой — возле Угледара.

«Российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов», — считает разведка.

Ранее сайт Charter97.org публиковал видео ликвидации бронегруппы РФ под Угледаром.

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