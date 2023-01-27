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Массовая авария: в Минске столкнулись шесть автомобилей

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  • 27.01.2023, 16:24
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Массовая авария: в Минске столкнулись шесть автомобилей

Авария произошла на Партизанском проспекте.

На столичном проспекте столкнулись шесть автомобилей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 27 января около 08.40. По предварительной информации, 48-летний водитель Volkswagen на пересечении Партизанского проспекта с улицей Жилуновича столкнулся с автомобилем той же марки, который ехал в соседней полосе. От удара последний отбросило влево, где он повредил Kia и Hyundai. После этого Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai и Mitsubishi.

В результате ДТП никто не пострадал, шесть автомобилей получили механические повреждения.

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