Массовая авария: в Минске столкнулись шесть автомобилей

Массовая авария: в Минске столкнулись шесть автомобилей2
- 27.01.2023, 16:24
- 5,560
Авария произошла на Партизанском проспекте.
На столичном проспекте столкнулись шесть автомобилей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось 27 января около 08.40. По предварительной информации, 48-летний водитель Volkswagen на пересечении Партизанского проспекта с улицей Жилуновича столкнулся с автомобилем той же марки, который ехал в соседней полосе. От удара последний отбросило влево, где он повредил Kia и Hyundai. После этого Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai и Mitsubishi.
В результате ДТП никто не пострадал, шесть автомобилей получили механические повреждения.