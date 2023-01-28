Объявлен сбор средств для организации прощания с белорусским героем Эдуардом Лобовым 2 28.01.2023, 8:47

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Похороны бойца должны пройти в Варшаве.

Объявляется сбор средств для организации похорон белорусского добровольца Эдуарда Лобова, погибшего в войне за независимость Украины.

Бывший белорусский политзаключенный и военнослужащий ВСУ Эдуард Лобов был смертельно ранен под Угледаром.

Похороны белорусского бойца должны пройти в Варшаве (Польша), где проживает его семья. Для организации прощания с белорусским героем необходимы средства, которые просим перечислить его матери Марине Лобовой.

Название банка: Bank Millennium S.A.

IBAN: PL 751160 2202 0000 0003 6482 8385

SWIFT: BIGBPLPW

Владелец счета: MARYNA LOBAVA

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Маладога фронту» Дмитрием Дашкевичем, а после незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Лобов проходил срочную службу в 5-ой отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке. Он воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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