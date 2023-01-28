«Иди на завод, что ты забрал место у женщины» 2 28.01.2023, 10:28

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Как белорус бросил работу слесарем и стал мастером по маникюру.

Мужчину с бородой и татуировками легко представить почти в любой профессии, но не в кресле мастера по маникюру. «Не все соглашались ко мне идти», — улыбается Михаил, который сменил работу слесарем на бьюти-сферу.

Сайт Onlíner опубликовал оптимистичную видеоисторию белоруса, который решил радикально сменить профессию.

Вот несколько цитат из ролика:

Все началось с того, что долго ждал жену с маникюра. Приводил ее к мастеру, который делает его по три с половиной — четыре часа. Все это время я сидел в машине и ждал ее. Решил найти своей жене мужчину — мастера маникюра. Мне казалось, что он будет делать быстрее, за час или полтора. Я просто вообще не понимал, что такое ногти, маникюр, гель-лак…

Никого не нашел. Ночью гуглил, лежа на боку, пришла мысль: «Почему самому не стать мастером маникюра?» Посмотрел пару роликов на YouTube, пришел в первый попавшийся магазин гель-лаков, пилочек, палочек. Все, что там было, они мне продали.

Первым клиентом, естественно, была жена. Наделал там такого, что это вообще не про эстетику. Посмотрел на работу, мне казалось: «Так я что-то могу, вроде бы накрасил». Сейчас, когда нашел фото… Это даже не ужасно, таких слов, наверное, еще нет.

До того, как стал мастером маникюра, работал слесарем подвижного состава в локомотивном депо Гомеля. Крутил вот такие гайки вот таким ключом. Не сразу бросил депо, совмещал с салоном. Год потерпел, потом понял, что в депо как в яму прихожу, у меня депрессия была.

Сначала были трудности с педикюром, не все соглашались идти ко мне. У нас была услуга записи к любому мастеру, могли записать ко мне, и я видел и слышал пару клиентов, которые приходили и говорили: «Ой, нет». Ну они стесняются просто.

В основном вижу удивление: «А что, вы будете делать маникюр? Точно?» Самый главный стереотип, что все мастера в бьюти-сфере — геи. Хотят думать — пускай думают.

Минусы профессии — это болезни. Болезни спины, дышишь пылью, у кого-то это в насморк уходит.

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