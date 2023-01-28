В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба
- 28.01.2023, 13:28
Есть пострадавшие.
В Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был «нейтрализован».
Об этом сообщает Times of Israel.
В результате стрельбы ранения получили два человека.
Согласно данным правоохранителей, огонь открыл 13-летний подросток из Восточного Иерусалима, по имени Мухаммед Алият.
Жертвами стрельбы стали отец и сын, являвшиеся волонтерами службы скорой помощи. После оказания медицинской помощи на месте, они были госпитализированы в городской медцентр.
В больнице заявили, что 20-летний парень и 59-летний мужчина находятся в тяжелом, однако стабильном состоянии.
Как сообщал сайт Charter97.org, в тот же день вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате чего погибли семь человек.