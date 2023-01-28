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Американский генерал назвал дату войны США с Китаем

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  • 28.01.2023, 13:56
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Американский генерал назвал дату войны США с Китаем

И призвал готовиться.

Американский генерал ВВС Майк Миннихан разослал командирам служебное письмо, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Об этом сообщает Washington Post.

Миннихан призвал подчиненных ускорить подготовку к возможному конфликту.

«Я надеюсь, что ошибаюсь. Интуиция говорит мне, что мы будем воевать в 2025-м. Си (Цзиньпин, глава Китая. - ред.) обеспечил себе третий срок, а в октябре 2022 года назначил свой военный совет. Выборы президента Тайваня состоятся в 2024 году и дадут Си повод (напасть на Тайвань. - Ред.). Выборы президента США состоятся в 2024 году и дадут Си отвлекшуюся Америку. Команда, повод, возможности Си - все ориентировано на 2025 год», - написал он.

Миннихан призвал летчиков тренироваться в стрельбе по целям с расстояния в 7 метров. «Цельтесь в голову», - посоветовал он.

Он также рекомендовал подчиненным усилить свою военную и физическую подготовку.

Пресс-секретарь ВВС США майор Хоуп Кронин подтвердил подлинность письма Миннихана.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что стратегия национальной обороны США четко указывает: «Китай является главным вызовом».

Тем временем другой представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана «не отражают точку зрения Министерства обороны США относительно Китая».

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