закрыть
28 января 2023, суббота, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша создает международную коалицию доноров танков для Украины

  • 28.01.2023, 14:49
Польша создает международную коалицию доноров танков для Украины

Министерство обороны провело переговоры со странами, имеющими Leopard 2A4.

Польша выступила инициатором создания международной коалиции доноров для обеспечения Украины современной бронетехникой. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины», – написал Блащак.

Глава Минобороны Польши не уточнил, о каких именно странах идет речь. Но опубликовал фото, где он сидит на фоне флагов Испании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Канады, Турции и НАТО.

Как сообщал сайт Charter97.org, страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в пятницу, 27 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников