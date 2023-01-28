Польша создает международную коалицию доноров танков для Украины 28.01.2023, 14:49

Министерство обороны провело переговоры со странами, имеющими Leopard 2A4.

Польша выступила инициатором создания международной коалиции доноров для обеспечения Украины современной бронетехникой. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины», – написал Блащак.

Глава Минобороны Польши не уточнил, о каких именно странах идет речь. Но опубликовал фото, где он сидит на фоне флагов Испании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Канады, Турции и НАТО.

Как сообщал сайт Charter97.org, страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в пятницу, 27 января.

Z mojej inicjatywy rozmawialiśmy w gronie państw posiadających czołgi Leopard 2A4, by wspólnie stworzyć koalicję donatorów nowoczesnej broni pancernej na Ukrainę. pic.twitter.com/Nr6P1loI8E — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2023

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