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Посол Украины во Франции: Всего страны Запада пообещали Украине 321 танк

  • 27.01.2023, 23:31
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Посол Украины во Франции: Всего страны Запада пообещали Украине 321 танк

Согласие стран официально подтверждено.

Страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в пятницу, 27 января. Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua) cо ссылкой на интервью посла французскому телеканалу BFM.

«На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка», — заявил посол.

Омельченко не уточнил, какие страны и по сколько танков обещали передать Украине.

«Сроки доставки индивидуальны для каждого случая, и нам нужна эта помощь как можно скорее», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

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