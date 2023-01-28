Фридман: ЕС сделал уничижительный для Лукашенко вывод 6 28.01.2023, 14:57

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Марионетка Кремля получит жесткие санкции.

ЕС сделал вывод, что Лукашенко — марионетка Кремля, и может синхронизировать санкции.

По мнению политического аналитика Александра Фридмана, к такой идее ЕС подвигла активизация участия режима в Беларуси в войне РФ против Украины.

«В Беларусь заехали и расквартировались российские мобилизованные, началось их обучение, повысилась напряженность на украинской границе. Все это в Евросоюзе фиксировалось. Как и помощь России в обходе санкций», — отметил эксперт.

Много месяцев после начала войны Брюссель воздерживался от расширения санкций.

Как сообщал сайт Charter97.org, Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении режима в Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

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