Белорусский врач назвала самые полезные орехи 28.01.2023, 17:42

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Специалист обратила внимание на то, что орехи - кладезь пользы.

Белорусский врач – диетолог-нутрициолог Инна Рожок назвала самые полезные орехи.

Специалист обратила внимание на то, что орехи – это кладезь пользы, так как они богаты растительным белком, минералами, жиро- и водорастворимыми витаминами, полезными насыщенными жирами, клетчаткой. Вместе с тем, она назвала орехи, в которых полезных компонентов содержится больше всего.

Родок подчеркнула, что больше всего белка находится в кунжуте и кешью. И добавила, что больше всего полезных жиров содержится в кедровом и грецком орехе.

Если речь идет о антиоксидантах, минералах и витаминах, то рекордсменами по содержанию считаются фундук и миндаль. А вот кальция, магния и железа больше всего содержится в кунжуте.

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