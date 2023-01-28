Кремль идет ко дну 4 Ростислав Павленко

28.01.2023, 19:25

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Россияне уже платят за вторжение в Украину.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза заявил, что ЕС поддержит создание спецтрибунала по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

При этом высокий представитель ЕС добавил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

Недавно Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. 59% заявили, что обеспокоены своими доходами в ближайшие полгода До этого сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры для расследования преступления агрессии России против Украины.

И у ООН уже есть проект резолюции по трибуналу (по примеру Нюрнбергского) для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине. Среди союзников Украины формируется не только консенсус о привлечении рашистских разжигателей войны к ответственности – но и понимание механизмов его реализации.

А между тем:

1. Правительство России решило отказаться от своего аналога «воровства» - финансирования крупных дорожных проектов, чтобы сэкономить деньги в бюджете, треть которого должна пойти на финансирование войны и силовых структур.

2. Трансферты регионам из Федерального дорожного фонда урезаны на 14%, и это только начало.

3. Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал активизировать работу над процессом передачи Украине замороженных активов РФ в ЕС на сумму более 300 млрд. евро.

4. Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024–2025 года.

5. В России начали что-то подозревать.

В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. 59% заявили, что обеспокоены своими доходами в ближайшие полгода.

Они уже недовольны ростом цен, инфляцией, всеобщей экономической ситуацией в стране и падением дохода семьи в целом.

И дальше будет.

Ростислав Павленко, украинский политтехнолог, народный депутат Украины IX созыва, («Фейсбук» https://www.facebook.com/rostyslav.pavlenko/posts/pfbid02CgQhJbPf7Y9nMUuzSzBo9e4MR1aGPnvg73RZYTh12AdN1XoetPcWkXb7ndGDq9Gvl)

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