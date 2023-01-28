В России между Пригожиным и Гиркиным разгорается конфликт 7 28.01.2023, 19:44

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Главарь ЧВК «Вагнер» и экс-командир боевиков «ДНР» угрожают друг другу.

Друг террориста Игоря Стрелкова-Гиркина российский наемник Михаил Полинков, который сейчас воюет в Украине, публично унизил главаря «Вагнера» Евгения Пригожина за товарища, пишет «Униан».

В ответ на скандал между Пригожиным и Гиркиным Полынков записал собственное видеообращение к «повару Путину».

- Хочется тем же лексиконом ответить бывшему халдею Пригожину, который сумел благодаря пронырливости и мошенничеству сделать карьеру, будучи официантом Путина. Халдей, по сути, который «может что-то диктовать» боевому командиру, прошедшему не одну войну, когда это ч.о либо сидело в тюрьме, либо меняло тарелочки у Путина. Ты — ч.о, как было так и останешься. Не знаю, что будет дальше, но каждый получит свое, в том числе ты... Иваныч свое слово скажет, но не в твоей п...растичной компании. Я не имею в виду «Вагнер» в общем, а именно тебя, - заявил он.

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