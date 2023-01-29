Атака на Иран: режиму Лукашенко следует задуматься 12 29.01.2023, 15:24

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Что показали удары беспилотников по военным и стратегическим объектам.

Как сообщал сайт Charter97.org, серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране.

По данным агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Новостное агентство Tasnim сообщает об атаке беспилотников на военный склад и центр по производству боеприпасов.

По словам местных жителей, ночью были атакованы правительственные здания в Тегеране, здесь были слышны взрывы. Сообщается о поднятой в воздух авиации.

В министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов.

Новостной телеканал Al Arabiya заявил, что Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. В Израиле не комментирует это заявление.

О происходящем в Иране подробно сообщает телеграм-канал военного аналитика Игаля Левина. Он цитирует одно из официальных заявлений Ирана о том, что за ударами по стратегическим объектам стоит Израиль.

В Сети появились первые аналитические комментарии атаки по военным объектам Ирана.

Город Глуповъ: «Так вот что, оказывается, называется специальной военной операцией!

— Сегодня ночью в результате атак беспилотников в Иране сгорели нефтеперерабатывающий завод, завод по изготовлению оружия, завод по изготовлению беспилотников; произошли взрывы на военных базах в Хамадане и Кередже.

Пишут о существенном повреждении множества важных военных объектов. Привет им всем от Киева, Харькова, Днепра, Одессы, которые разрушались «Шахедами»!

Но прежде всего — от одной очень маленькой, но бесстрашной и сильной страны, которая не привыкла медлить, когда враги убивают ее граждан.

Колокол XXI: «Иран наказан»

— Иран наказан. За военную поддержку режима террориста Путина. За кровавые репрессии против своего народа. За потенциальную, но совершенно реальную угрозу развязывания ядерного конфликта на нашей общей планете. Хорошая ночь. И она только начинается.

Агиль Рустамзаде, военный эксперт из Азербайджана: «Новые реалии Южного Кавказа и Ближнего Востока»

— Сегодня ночью по военной, ядерной инфраструктуре, а также объектам оборонной и нефтяной промышленности Ирана начались массированные удары различными средствами поражения.

Судя по распространяемым фото и видеоматериалам удары достигают целей. Израиль, скорее всего при поддержке США, решил, как минимум, серьезно повредить военную мощь Ирана и его возможности создать ядерное оружие.

Указанные регионы получили, как минимум, конфликт низкой интенсивности с использованием баллистических, крылатых ракет и дронов. Этот конфликт может нести риски и угрозы для Азербайджана, учитывая высокий уровень наших отношений с Израилем. После Украины на данный момент указанные регионы самые «горячие» точки на планете.

Александр Фридман, обозреватель: «Ущерб от ударов пока сложно оценить»

— Ночью имела место атака беспилотников на предприятия иранского ВПК и другие военные цели в Иране. Если в России к таким атакам за последние месяцы уже привыкли, то в Иране их не было уже довольно давно.

Ущерб от ударов пока сложно оценить, а Тегеран, как и Москва, стремится приуменьшить его масштабы. Политический и моральный ущерб для фундаменталистского режима, однако, огромный.

Конспирологи уже традиционно заговорили об американско-израильском следе, но в Вашингтоне и Иерусалиме свое участие (если бы даже таковое имело место), разумеется, не признают.

Связана ли атака на Иран с ролью Тегерана в войне России против Украины? Скорее все-таки в первую очередь с иранским атомным проектом, но и война в Украине могла иметь определенное значение. Режимам, которые сотрудничают с Россией, следует в любом случае задуматься о своей политике или о дополнительных мерах защиты от атак беспилотников.

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