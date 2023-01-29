Как выглядят и сколько стоят самые дешевые «двушки» в центре Минска 29.01.2023, 17:54

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Есть и за 52 тысячи долларов.

Портал Realt.by нашел самые дешевые «двушки» в центре Минска. Минимальная цена — 52 тысячи долларов. Самая дорогая квартира — 59 900 долларов. Посмотрите, как они выглядят.

Улица Короля, Московский район

Дом на Короля, 13 был построен в 1961 году в пять этажей. На первом продается двухкомнатная квартира площадью 41,92 м². Кухня — 5,8 м².

Квартира нуждается в ремонте. Одна из комнат является проходной. Из нее также можно попасть в кладовую. Полы в квартире лежат деревянные, санузел — совмещенный. Балкона здесь нет.

Дом находится поблизости к станциям метро «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь». Всего в 15 минутах располагается Немига.

Стоимость квартиры — 52 тысячи долларов.

Улица Пулихова, Партизанский район

На Пулихова, 27 продается квартира на 4 этаже пятиэтажного дома 1971 года. Ее площадь — 40,5 м². Кухня — 6,5 квадратного метра.

В квартире две раздельные комнаты. В одной из них есть выход на застекленный балкон. Санузел в «двушке» раздельный.

Дом располагается недалеко от берега Свислочи. Рядом находится станция метро «Пролетарская».

«Двушка» стоит 53 тысячи долларов.

Улица Гебелева, Московский район

Четырехэтажка на Гебелева, 3 была построена в 1959 году. На первом этаже продается квартира площадью 45,13 м², кухня — 5,17 м².

Одна комната в «двушке» проходная. Здесь нет балкона, но есть подвал. В квартире установлены деревянные стеклопакеты, полы — деревянные.

Санузел в квартире совмещенный. Он облицован плиткой.

Дом построен около Еврейского мемориального парка. Рядом находятся станции метро «Немига», «Фрунзенская», «Юбилейная площадь».

Цена квартиры — 55 тысяч долларов.

Улица Захарова, Партизанский район

Пятиэтажка 1963 года находится на Захарова, 63А. На первом этаже продается «двушка». Ее площадь — 43,8 м². Кухня — 5,7 м².

В этой квартире есть одна проходная комната. На полу лежит доска, поверх нее в одной из комнат уложен ковролин. Балкона здесь нет, санузел — совмещенный.

От дома можно легко добраться до станций метро «Пролетарская» и «Площадь Победы».

«Двушка» стоит 59 800 долларов.

Улица Ивановская, Партизанский район

На Ивановской, 37 стоит четырехэтажный дом 1961 года постройки. Квартира продается на втором этаже. Общая площадь «двушки» — 43,41 м² с кухней в 6,32 м².

В квартире сделан ремонт и продается она вместе с мебелью. Одна комната является проходной. Как раз из нее можно попасть в кладовую и балкон.

Стены в комнатах и коридоре оклеены обоями. На полу поверх доски уложен линолеум, в совмещенном санузле пол и стены облицованы плиткой. На окнах установлены деревянные стеклопакеты. Балкон застеклен алюминиевыми рамами и обшит металлопрофилем.

Поблизости находится парк и протекает Свислочь.

Стоимость квартиры — 59 900 долларов.

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