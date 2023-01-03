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«Кроме лопаты ничего нет»: российские оккупанты жалуются на нехватку вооружения

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  • 3.01.2023, 22:52
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«Кроме лопаты ничего нет»: российские оккупанты жалуются на нехватку вооружения

Появился перехват украинской разведки.

Оккупанты рассказывают друг другу о возможной полной мобилизации в России.

Об этом говорится в перехвате разговора российского захватчика, который Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало в «Фейсбуке».

В аудиоперехвате оккупанты сообщает другу о планах командования и полной неукомплектованности личного состава. Так, через неделю после ранения снова отправляют на передовую.

Оккупант сообщает, что подготовлена только одна рота — 30 человек, остальные пьют. Кроме того, захватчик жалуется на нехватку вооружения. По его словам, также должны быть фотоловушки, противовоздушная оборона, но кроме лопаты ничего нет.

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