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Польская разведка: Россия погружается в хаос

  • 3.01.2023, 23:13
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Польская разведка: Россия погружается в хаос
Станислав Жарын

Война ослабляет Кремль.

Польская разведка считает, что Россия все больше погружается в хаос из-за войны в Украине.

«Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, облавы на улицах, пожары, уничтожающие российские города, взрывы на военных базах — последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос», — написал уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

В РФ нарастает экономический кризис, а российская власть не может обеспечить своим гражданам даже основные услуги.

«Война, ведущаяся против Украины, ослабляет Россию. Это хорошая новость», — резюмировал представитель польских спецслужб.

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