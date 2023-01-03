Польская разведка: Россия погружается в хаос 3.01.2023, 23:13

3,414

Станислав Жарын

Война ослабляет Кремль.

Польская разведка считает, что Россия все больше погружается в хаос из-за войны в Украине.

«Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, облавы на улицах, пожары, уничтожающие российские города, взрывы на военных базах — последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос», — написал уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

В РФ нарастает экономический кризис, а российская власть не может обеспечить своим гражданам даже основные услуги.

«Война, ведущаяся против Украины, ослабляет Россию. Это хорошая новость», — резюмировал представитель польских спецслужб.

Massive detentions in Moscow, panicked moves of internal services, raids on the streets, fires destroying Russian towns, explosions in military bases – latest data indicate that Russia is plunging in chaos. pic.twitter.com/wF8TVIPt4e — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 3, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».