Блатной против офицера 1 Михаил Пожарский

30.01.2023, 8:50

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Михаил Пожарский

Кто настоящий враг Z?

Все мы с попкорном в руках следили за развитием истории о том, как поссорились два соловья русской весны: Евгений Викторович Пригожин и Игорь Иванович Стрелков. Началось все с того, что Евгений Викторович сделал Игорю Ивановичу чудесное предложение - приезжай, мол, в мое ЧВК, дам тебе отряд из пяти зеков покомандовать. Игорь Иванович мог бы легко ответить, что, мол, он вообще-то боевой офицер, а курица не птица, повар не военный, ЧВК не армия. Но зачем-то заглотил наживку, вступил в «переговоры» и следующее предложение уже ожидаемо содержало обороты типа «н*ссу на лицо» и «зачем ты, c*ка, Славянск сдал». В итоге Игорь Иваныч был вынужден отползать поскуливая: «меня ошкорбили, я обиделсо и никуда не поеду». Итого, блатной против офицера: 1:0.

С точки зрения самосохранения Игорь Иванычу ни в какие ЧВК, конечно, ехать не надо. Помрет геройски на следующий день. А почему застрелен в спину? Ну так бывает, подкралась сзади украинская ДРГ. Та же самая, что когда-то подкралась к «народным командирам Донбасса». Горевать о них мы, конечно, не будем. Тут как в песне поется: «никого не жалко, никого». Но вот так у нас все устроено. Сколько месяцев уже это: ЧВК прыгает на Минобороны, Минобороны на ЧВК, все пинают «ополченцев», «ополченцы» бухтят на всех. И, надо еще понимать, что публичные конфликты Z-шников - это примерно 20% от их реальных конфликтов.

А есть ли что-то подобное в Украине? Добробаты прыгают на ССО, ВСУ ругается с ТРО? Наверняка, есть внутренние конфликты, но масштабы не те.

А все почему? Потому что украинцы знают, кто их настоящий враг. А кто главный враг Z-шника? Укронацисты? ВСУ? НАТО? Нет, главный враг Z-шника - это другие Z-шники.

Именно с ними разворачиваются настоящие битвы - за ресурсы, места в иерархии, финансовые потоки, медийную славу и т.д. и т.п. В перерывах приходится еще ходить в какие-то атаки против ВСУ, но это скорее досадная обязанность, отвлекающая от главных баталий.

Штука в том, что только республика может относиться к войне как к «общему делу». Потому, что республика и к мирной жизни относится как к «общему делу». Но жизнь в автократии - это просто набор частных интересов. И, когда автократия начинает боевые действия - никакого волшебного единения не случается, остается все тот же клубок частных интересов. Смешно наблюдать как самые наивные маленькие Z-шники пытаются объяснить себе этот феномен выдумывая всяких «новиопов» и зраду в Кремле. Нет, дорогие, так работает автократия. Хотели русскую автократию без либерастов и нацпредателей? Получите, распишитесь.

Михаил Пожарский, Telegram

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