В Сирии самолеты разбомбили колонну иранских грузовиков с оружием 30.01.2023, 10:19

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иллюстрационное фото

Уничтожены шесть авто.

Колонна из 25 грузовиков из Ирана, следовавших через Ирак в сторону Сирии, потерпела удар самолетами. Как сообщает канал Al Arabia, в машинах могло содержаться оружие для Корпуса стражей Исламской революции.

Удар произошел вблизи подконтрольного Хезболлы пограничного сирийского города Аль-Букамали. Уничтожены шесть грузовиков.

Неопознанные самолеты, которые бомбили грузовики, сначала выпустили предупредительные ракеты и дождались, пока водители выйдут из машин, прежде чем бомбить грузовики.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в разных регионах Ирана прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары на по меньшей мере семи промышленных площадках и военных базах. Под ударом БпЛА оказались центры сборки беспилотников Shahed, производства боеприпасов, нефтеперерабатывающие предприятия – в общей сложности повреждены 14 объектов, среди них не было ядерных.

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