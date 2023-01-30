Резонансные операции Моссада в Иране: атаки дронов и не только

Резонансные операции Моссада в Иране: атаки дронов и не только1
- 30.01.2023, 10:59
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Израильские спецслужбы мастерски проводят диверсии.
Атака беспилотниками связанного с Минобороны завода в Иране подчеркивает степень проникновения израильских спецслужб в сферу безопасности этой исламской республики.
Американские аналитики из Института исследования войны вспоминают самые успешные операции израильского Моссада в Иране:
Рейд в тайном архиве Тегеране и изъятие конфиденциальных документов, связанных с иранской ядерной программой до 2003 года, в январе 2018 года. Тогда из страны были тайно вывезены 55 тысяч файлов «Проекта Амад».
Убийство старшего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде вблизи Тегерана в ноябре 2020 года. Интересно, что в свое время до смерти в 2020 году Фахризаде работал над разработкой вакцины для борьбы с эпидемией COVID-19 в Иране. Но в целом физик известен тем, что, как утверждала западная разведка, был ответственен за так называемый Проект 111, который попыткой создать Ираном ядерную бомбу.
Следует заметить, что охота Моссада на иранских физиков-ядерщиков – довольно частое явление.
Диверсия на заводе по обогащению топлива в Натанге в июле 2020 года и снова в апреле 2021 года.В результате диверсии были повреждены центрифуги. Для розыска подозреваемого 43-летнего Реза Карими Интерпол в свое время обнародовал ту самую «красную карточку».
Совершение атаки беспилотника-камикадзе на фабрику по производству центрифуг в Карадже в июне 2021 года.
Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в разных регионах Ирана прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары на по меньшей мере семи промышленных площадках и военных базах. Под ударом БпЛА оказались центры сборки беспилотников Shahed, производства боеприпасов, нефтеперерабатывающие предприятия – в общей сложности повреждены 14 объектов, среди них не было ядерных.