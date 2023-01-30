В Польше рекордно выросло число компаний с белорусским капиталом 4 30.01.2023, 11:48

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фото: Charter97.Org

Во что инвестируют белорусы.

Белорусский бизнес в прошлом году установил исторический рекорд по новым регистрациям в Польше — число вновь открытых компаний, в которых одним из учредителей является юридическое или физическое лицо из Беларуси, по сравнению с 2021 годом удвоилось. Около 65% из них зарегистрировано во второй половине 2022-го, пишет OL.

Согласно данным Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (Главного центра экономической информации), в прошлом году в Польше открылось 1745 новых компаний с белорусским капиталом. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 886 юрлиц, еще раньше — чуть более 450.

Всего, по информации СOIG, на территории Польши на 10 января 2023 года действовало уже 4980 бизнесов компаний и граждан Беларуси (за 2022-й прирост составил 35%). Пока по этому показателю Беларусь уступает только Украине (25 289) и Германии (9570). Но еще не обнародованы данные по Нидерландам. По крайней мере в середине 2022 года компаний из этой страны было больше, чем белорусских.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ БЕЛОРУСОВ — ВАРШАВА И БЕЛОСТОК

Как правило, новые учредители предпочитают вкладываться в уже освоенных первыми волнами инвесторов регионах.

Для белорусов в приоритете всегда были столичное Мазовецкое и два восточных воеводства — Подляское и Люблинское. На эту тройку приходится свыше 70% всех зарегистрированных в Польше бизнесов.

Административные центры Варшава, Белосток и поветовый город Бяла-Подляска в Люблинском воеводстве занимают первые три места и среди городов, в которых чаще всего прописываются инвесторы из Беларуси. На начало 2023 года в Варшаве действовали 2362 компании, в Белостоке — 574 и Бяла-Подляске — 276.

ТОП-10 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА ВОЕВОДСТВ В 2022 ГОДУ

Не считая прироста в каждом из воеводств, в топ-10 популярных регионов произошли два заметных изменения.

Во-первых, в нем появилось Западно-Поморское воеводство. Оно вытеснило из списка Варминьско-Мазурское (центр — Ольштын). Во-вторых, Великопольское обошло Малопольское воеводство.

Белорусские бизнесы работают во всех 16 главных административных единицах страны. Меньше всего их (14 компаний, или 0,28%) в Опольском воеводстве (центр — Ополе).

ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ В ПОЛЬШЕ БЕЛОРУСЫ

Отраслевым лидером остался автотранспортный бизнес. Более того, в прошлом году на фоне закрытия европейских границ для перевозчиков из Беларуси резко (почти в два раза) возросло число локализовавшихся в Польше автотранспортных бизнесов с белорусскими учредителями.

В тройке самых популярных видов деятельности (с приростом в 2022 году) сохранили свое присутствие строительные компании и IT-бизнесы.

Почти в два раза увеличилось число компаний, занимающихся отделочными работами, — по сравнению с 2021 годом этот вид деятельности переместился на две позиции вверх.

Пробились в топ-10 владельцы парикмахерских и косметических салонов. Они вытеснили оптовых поставщиков древесины, строительных материалов и сантехнических принадлежностей.

ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ ОТРАСЛЕЙ, В КОТОРЫЕ БЕЛОРУСЫ ИНВЕСТИРОВАЛИ В ПОЛЬШЕ В 2022 ГОДУ

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