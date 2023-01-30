«Как можно закрыть и опечатать храм, как склад или деревенский сельмаг на переучет?» 30.01.2023, 13:23

В Минске уже четыре месяца закрыт Красный костел.

Прошло четыре месяца с тех пор, как Красный костел в Минске «закрыт для Иисуса Христа и для верующих», сообщил приход святого Симеона и святой Елены 28 января:

«Четыре месяца, как мы лишены великой Божьей благодати, которая ежедневно сплывала на весь наш город со Святых Месс, служившихся в течение дня».

После обращения в Следственный комитет о возвращении приходского имущества, которое было изъято 26 сентября после инцидента с выбитыми окнами и возгорания в сакристии, милиция передала представителям костельного комитета аппаратуру, в том числе камеры видеонаблюдения и компьютер. Но костел по-прежнему закрыт.

В плебании, которую отказались покинуть священники и представители костельного комитета, нет не только тепла, но и воды. Поэтому тех, кто приезжает в плебанию за духовными услугами, просят привозить с собой чистую воду. А до сих пор для санитарных нужд священники собирали талую воду с крыши.

Возле костела появляется много туристов из России, «которые ходят группами вокруг храма и недоумевают, почему он закрыт», сообщалось в приходских объявлениях вместе с обращением к чиновникам, ответственным за ситуацию: «Как можно так унижать родное, которое – Святое?! Закрыть и опечатать храм – Дом Божий, как обычный склад или деревенский сельмаг на переучет!? Не унижайте свой народ и бойтесь Бога и его проклятия над вами и семьями вашими».

Приход просит верующих не прекращать молитву в интенции возвращения костела и возобновления в нем приходской жизни.

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