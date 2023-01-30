«Гриб растет в ковре, ребята!»
- 30.01.2023, 14:18
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Белоруса ждал «сюрприз» в съемной квартире на сутки.
Недавно мы рассказывали про грибы в витебской квартире на сутки, урожай можно было собирать прямо в ванной. Оказалось, чудо не уникально. Похожий сюрприз другой читатель обнаружил в съемном жилье в Пинске.
Андрей в сентябре 2020 года арендовал квартиру на сутки в Пинске, однокомнатную.
— В объявлении была указана цена 25 рублей в сутки, однако сняли за 20 рублей, так как аж на две недели. Документы для аренды были не нужны, — рассказывает читатель onliner.by. — Снимали вдвоем, платили из своего кармана — понятно, что за такие деньги было выгодно.
Комната и санузел, вспоминает Андрей, были в удовлетворительном состоянии, «остальное ужас».
Но самым ярким впечатлением стал гриб, который пророс прямо из ковра на кухне. Правда, арендаторы решили про находку хозяевам не говорить.
— Гриб побоялись тронуть, питались все время фастфудом! Друзьям показывал видео, смеху было много. Но после этого думаю, что лучше и переплатить уже, чем на грибы любоваться, — сделал вывод читатель.