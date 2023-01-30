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Польша готова передать Украине F-16

  • 30.01.2023, 14:59
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Польша готова передать Украине F-16

Но при одном условии.

Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.

Он отметил, что все действия, направленные на усиление оборонных сил Украины, координируются с НАТО, включая противовоздушную оборону, организацию танковой группировки, однако часто проекты реализуются именно благодаря давлению с польской стороны и договоренности с Соединенными Штатами.

Как писал сайт Charter97.org, о возможной передаче западных истребителей уже говорили Нидерланды.

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