«Ник и Майк»: В Зимбабве ударили по самолюбию Лукашенко 3 30.01.2023, 16:21

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Демократии в этой стране больше, чем у хунты.

Пока самозванец показывает свои синие с черным отливом пальцы, а также наслаждается красотами водопада Виктория, в регионе зреют серьезные изменения, которые настроения ему не добавят, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Складывается международная танковая коалиция, которая уже пообещала Украине не менее 300 танков. Экипажи частично обучены. Логистика с новой техникой представляет определенную проблему, но это вопрос так или иначе больше технический. Результаты боевого применения будут способствовать увеличению поставок.

Украина также получит самолеты несоветского образца. Пилоты также частично готовы. Остаются ракеты дальнего радиуса действия и флот. С ракетами вопрос решается.

Все это создает предпосылки для изменения ситуации на фронте и создания условий для контрнаступления, которое «мясом» сдержать не получится. Победа Украины приближает трибунал. Вообще это обстоятельство сильно беспокоит синепалого, ибо осложняет вариант кидка окурка с Лиговки. Вернее, кинуть-то можно, но от трибунала это не спасет.

Налет на военные объекты в Иране является многоплановой операцией. Во-первых, это продолжение сжигания военного потенциала этой страны. Во-вторых, это четкий сигнал, что союзники агрессора разделяют ответственность агрессора и не являются безнаказанными. В-третьих, это предупреждение. Ударили по Ирану, но заметили в Пхеньяне и Минске. Красные линии синепалым давно нарушены, несмотря на то, что за бордовые он еще не зашел.

В сухом остатке 2023 год начался с того, что военная и не только инфраструктура на прицеле и трибунал неизбежен. За создание трибунала над военными преступниками проголосовал даже союзный Азербайджан.

Этого отдыхом в ОАЭ и «стратегическим сотрудничеством» с Зимбабве не перебьешь. Свалка истории активно приближается.

Да и сам визит в Зимбабве местная пресса описывает не комплиментарно. Демократии в этой стране больше, чем у хунты. Такие публикации очень сильно бьют по самолюбию. Опять-таки экономический потенциал взаимодействия с Зимбабве – несколько десятком миллионов долларов в год оборота для прикормленных компаний. Это не те цифры, к которым привыкли. По мере расширения санкций, даже такие показатели будут недостижимы. География того, куда можно слетать, кроме Кремля, тоже сокращается.

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