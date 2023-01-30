Лидия Ермошина временно вернулась в ЦИК 10 30.01.2023, 16:38

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В Центризбиркоме рассказали с какой целью.

Лидия Ермошина временно вернулась в Центризбирком Беларуси, чтобы отметить юбилей. 29 января ей исполнилось 70 лет.

Как сообщает ЦИК, Ермошину поздравили «многие высшие должностные лица Беларуси, те, с кем Лидия Михайловна работала в ЦИК и даже знакома еще по учебе».

Стоит отметить, что ни одни выборы, которые провела Лидия Ермошина (она была председателем ЦИК в 1996-2021 годах), не были признаны международным сообществом, в том числе из-за фальсификации их результатов.

Напомним, Лукашенко уволил главу так называемого ЦИК Лидию Ермошину в 2021-м году. Вместо нее главным фальсификатором был назначен экс-министр образования, коммунист Игорь Карпенко.

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