Названы самые надежные и ненадежные авто 1 30.01.2023, 21:54

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Было проанализировано около 25 000 различных автомобилей.

Рейтинг основан на проценте авто, которые вышли из строя во время эксплуатации. Также учитывается стоимость и сложность ремонта.

Британские эксперты назвали 12 самых надежных и 12 самых ненадежных авто в каждом классе. Список опубликован на сайте WhatCar?

Отмечается, что было проанализировано около 25 000 различных автомобилей.

1. Гибриды

Средний рейтинг надежности класса - 95,4%

Самый надежный автомобиль - Hyundai Tucson (100%)

Самый ненадежный автомобиль - Mercedes-Benz A-Class (78,4%)

2. Семейные авто

Средний рейтинг надежности класса - 94,7%

Самый надежный автомобиль - Lexus CT200h (99,3%)

Самый ненадежный автомобиль - Audi A3 (74,2%)

3. Компактные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса - 94,3%

Самый надежный автомобиль - Kia Soul (100%)

Самый ненадежный автомобиль - Nissan Juke (82,2%)

4. Семейные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса - 93,7%

Самый надежный автомобиль - Hyundai Tucson (100%)

Самый ненадежный автомобиль - Peugeot 3008 Diesel (74,4%)

5. Полноразмерные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса - 92,6%

Самый надежный автомобиль - Toyota RAV4 (99,5%)

Самый ненадежный автомобиль - Audi Q5 Diesel (73,4%)

6. Купе, кабриолеты и спорткары

Средний рейтинг надежности класса - 92,2%

Самый надежный автомобиль - MINI Convertible (100%)

Самый ненадежный автомобиль - Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)

7. Компактные авто

Средний рейтинг надежности класса - 92,1%

Самый надежный автомобиль - Toyota Aygo (99,1%)

Самый ненадежный автомобиль - Ford Fiesta (80,2%)

8. Представительские авто

Средний рейтинг надежности класса - 92,1%

Самый надежный автомобиль - Lexus IS (89,3%)

Самый ненадежный автомобиль - BMW 3 Series Diesel (81,2%)

9. Минивэны

Средний рейтинг надежности класса - 91,3%

Самый надежный автомобиль - Mercedes-Benz B-Class (98,5%)

Самый ненадежный автомобиль - Volkswagen Touran (75,2%)

10. Электромобили

Средний рейтинг надежности класса - 90,9%

Самый надежный автомобиль - Nissan Leaf (98,9%)

Самый ненадежный автомобиль - Tesla Model S (78,9%)

11. Роскошные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса - 90,3%

Самый надежный автомобиль - Porsche Macan (98,0%)

Самый ненадежный автомобиль - Land Rover Discovery (70,7%)

12. Роскошные авто

Средний рейтинг надежности класса - 89,4%

Самый надежный автомобиль - Jaguar XJ (98,3%)

Самый ненадежный автомобиль - Audi A6 (80,3%)

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