Названы самые надежные и ненадежные авто

Названы самые надежные и ненадежные авто1
- 30.01.2023, 21:54
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Было проанализировано около 25 000 различных автомобилей.
Рейтинг основан на проценте авто, которые вышли из строя во время эксплуатации. Также учитывается стоимость и сложность ремонта.
Британские эксперты назвали 12 самых надежных и 12 самых ненадежных авто в каждом классе. Список опубликован на сайте WhatCar?
Отмечается, что было проанализировано около 25 000 различных автомобилей.
1. Гибриды
Средний рейтинг надежности класса - 95,4%
Самый надежный автомобиль - Hyundai Tucson (100%)
Самый ненадежный автомобиль - Mercedes-Benz A-Class (78,4%)
2. Семейные авто
Средний рейтинг надежности класса - 94,7%
Самый надежный автомобиль - Lexus CT200h (99,3%)
Самый ненадежный автомобиль - Audi A3 (74,2%)
3. Компактные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса - 94,3%
Самый надежный автомобиль - Kia Soul (100%)
Самый ненадежный автомобиль - Nissan Juke (82,2%)
4. Семейные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса - 93,7%
Самый надежный автомобиль - Hyundai Tucson (100%)
Самый ненадежный автомобиль - Peugeot 3008 Diesel (74,4%)
5. Полноразмерные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса - 92,6%
Самый надежный автомобиль - Toyota RAV4 (99,5%)
Самый ненадежный автомобиль - Audi Q5 Diesel (73,4%)
6. Купе, кабриолеты и спорткары
Средний рейтинг надежности класса - 92,2%
Самый надежный автомобиль - MINI Convertible (100%)
Самый ненадежный автомобиль - Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)
7. Компактные авто
Средний рейтинг надежности класса - 92,1%
Самый надежный автомобиль - Toyota Aygo (99,1%)
Самый ненадежный автомобиль - Ford Fiesta (80,2%)
8. Представительские авто
Средний рейтинг надежности класса - 92,1%
Самый надежный автомобиль - Lexus IS (89,3%)
Самый ненадежный автомобиль - BMW 3 Series Diesel (81,2%)
9. Минивэны
Средний рейтинг надежности класса - 91,3%
Самый надежный автомобиль - Mercedes-Benz B-Class (98,5%)
Самый ненадежный автомобиль - Volkswagen Touran (75,2%)
10. Электромобили
Средний рейтинг надежности класса - 90,9%
Самый надежный автомобиль - Nissan Leaf (98,9%)
Самый ненадежный автомобиль - Tesla Model S (78,9%)
11. Роскошные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса - 90,3%
Самый надежный автомобиль - Porsche Macan (98,0%)
Самый ненадежный автомобиль - Land Rover Discovery (70,7%)
12. Роскошные авто
Средний рейтинг надежности класса - 89,4%
Самый надежный автомобиль - Jaguar XJ (98,3%)
Самый ненадежный автомобиль - Audi A6 (80,3%)