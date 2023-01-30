Силовики забрали из офиса солигорского «Шахтера» директора клуба 30.01.2023, 23:23

Александр Марченко

Чемпиона Беларуси по футболу подозревают в договорном матче.

Как стало известно Tribuna.com, 30 января силовики, проведя в офисе Солигорского футбольного клуба «Шахтер» определенные действия, забрали с собой директора клуба Александра Марченко. На данный момент его статус неизвестен.

Марченко был назначен на должность директора в начале 2021 года. Ранее он возглавлял «Городею».

30 января было возбуждено уголовное дело на представителя «Шахтера» за оказание влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу. Фамилия подозреваемого не называется.

22 января был задержан в Минске спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус.

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