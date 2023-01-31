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Певец Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт

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  • 31.01.2023, 14:31
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Певец Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт
Игорь Николаев

Музыкант находится в блоке интенсивной терапии.

Российский певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

63-летнего музыканта доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди. По данным Mash, 30 января в 5.00 ему вызвали скорую в загородный дом из-за проблем с сердцем. Ему диагностировали нестабильную стенокардию.

Сперва его привезли в больницу в Красногорске, но потом перевезли в столицу. Сейчас 63-летний артист находится в блоке интенсивной терапии. Его обследуют врачи.

Позиция Игоря Николаева по войне в Украине

Игорь Николаев с 24 февраля ни разу не высказался о войне в Украине. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте. Николаев появился на сцене в синем костюме, а Орбакайте - в желтом платье. В России увидели в этом намек на антивоенную позицию.

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