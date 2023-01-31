Странное обращение Кадырова Денис Казанский

31.01.2023, 18:12

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Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

Глава Чечни заявил, что никакая Россия ему не нужна.

Глава Чечни Рамзан Кадыров внезапно выступил со странным обращением к странам Запада. Он упрекнул их в том… что они не помогали чеченцам завоевать независимость от России и не поддержали независимую Ичкерию Дудаева.

«Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, отстаивали интерес независимости? Почему европейские государства и Украина не поддержали нас?» – заявил Кадыров.

Кроме того, он также признался, что хотел бы видеть Чечню независимой, однако сослался на невозможность этого по экономическим причинам. Так как в случае независимости Чечня просто утратит огромные дотации от России.

«Сегодня, как бы мы ни хотели отдельное государство, мы никак не можем существовать, потому что 1,5 млн населения надо кормить, одевать, обувать. Нам это не потянуть», – с сожалением заявил Кадыров.

Фактически один из столпов путинского режима открыто заявил, что никакая Россия ему не нужна и единственное, что держит Чечню в составе РФ, – это дань, которую вся остальная Россия платит чеченцам.

Денис Казанский, Telegram

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