В «ЛНР» русский солдат покончил с собой, обвинив во всем кадыровцев 4.01.2023, 9:23

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Военный оставил предсмертную записку.

В одном из подъездов оккупированной Луганщины нашли повешенным мобилизованного россиянина.

При нем была предсмертная записка, в которой почивший винит в случившемся «кадыровцев».

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

В предсмертной записке оккупант рассказал, что видел огромное количество смертей на этой войне.

Однако сломило его не это, а насилие со стороны «кадыровцев», на которых нет никакой управы.

«Дорогая, за время, что я тут, я насмотрелся на ад. Столько смертей не было ни в Чечне, ни в Афганистане. Мяса человеческого моря. Но ухожу я не поэтому. Мы, русские люди, - здесь ничто, а правят чеченцы. Они бухают, беспредельничают, насилуют, но никто делать ничего не будет. Ксюха, они отжали все бабки, что ты прислала, и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся… Люблю, встретимся по ту сторону», - говорится в письме.

Инцидент подтвердил украинский журналист и блогер Владимир Золкин на своем Telegram-канале. В своей смерти русский солдат просит винить батальон «Ахмат».

«Что сказать, вы этого хотели, теперь идите на мясо, а в перекурах между боями, вас будут унижать», – прокомментировал эту ситуацию Золкин, обращаясь к остальным россиянам.

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