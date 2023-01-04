Белорусский врач рассказала, как можно распознать непереносимость глютена 4.01.2023, 18:14

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От чего она может зависеть?

Как понять, что человек страдает непереносимостью глютена, рассказала доцент 2-й кафедры внутренних болезней Белорусского медуниверситета Валентина Курченкова. Врач пояснила, что глютен является белком пшеницы, которая всего содержит 300 видов белка, 38 из них считаются аллергенами.

Глютен может быть причиной целиакии - аутоиммунного, наследственного заболевания пищеварительного тракта. При целиакии, или глютеновой энтеропатии, определяются генетические маркеры, по которым врач делает вывод о непереносимости отдельных пищевых составляющих.

Существуют группы пациентов с аллергией на отдельные виды белков пшеницы, а также сочетание этих видов.

- В последнее десятилетие выделили группу пациентов, у которых нецелиакийная чувствительность к глютену, - рассказала Валентина Курченкова.

По ее словам, маскироваться симптомы такого отклонения могут другими симптомами кишечника. Может образовываться вздутие, могут появляться покалывания, боль, а также наблюдаться снижение веса. В таких случаях следует сделать дифференциальную диагностику.

При этом у медиков есть все ресурсы, чтобы доказать глютеновые энтеропатию и аллергию, но это нелегкий процесс. Медик советует начинать диагностику с детства, если ребенок худеет и жалуется на самочувствие. На непереносимость глютена могут также указывать, по ее словам, кожные, эндокринные и неврологические проявления.

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