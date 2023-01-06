Православное Рождество: главные традиции и обычаи праздника 6.01.2023, 9:10

Что можно и что нельзя делать в Сочельник 6 января.

Сочельник - это последний день перед православным Рождеством, когда еще соблюдается Рождественский пост. Этот праздник является подготовкой к Рождеству. Дата Сочельника определяется тем, по какому календарю верующий отмечает Рождество Христово - юлианскому или григорианскому.

Само название праздника произошло от слова «сочиво» - пшеничные зерна, размоченные соком из семян. Сочивом в старину угощались в канун Рождества после появления первой звезды на небе.

Дата Сочельника зависит от того, отмечает человек Рождество 25 декабря или 7 января. Сочельником называют последний день перед Рождеством - 24 декабря или 6 января соответственно.

Напомним, что все христиане отмечают Рождество 25 декабря, но католики и некоторые православные при этом пользуются современным календарем, а часть православных празднуют по старому юлианскому календарю. При этом в Библии дата рождения Иисуса не упоминается.

История праздника Сочельник

Поскольку Сочельник предшествует Рождеству, этот праздник посвящен событиям, которые предшествовали рождению Иисуса Христа. По легенде, в этот день на небе появилась Вифлеемская звезда, которая сообщала людям о рождении Спасителя и Сына Божьего.

Украинцы отмечают Сочельник с давних времен. Из Сочельника в украинском обрядовом календаре начинался период святок, который длился до Крещения (19 января). В давние времена на Сочельник ничего не ели до появления первой звезды на небе. В наше время на этот праздник есть можно, но только постные блюда.

Как отмечают Сочельник

На Сочельник принято посещать сначала литургию, а потом Рождественскую всенощную. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться Богу из дома. Также стоит в этот светлый день исповедаться в грехах.

Из развлечений на Сочельник были популярны рождественские вертепы и представления. В эту дату люди разыгрывали сцену рождения Христа в Вифлееме. Дети и молодежь на Сочельник ходят колядовать.

Вечером на Сочельник вся семья собирается за праздничным ужином. Традиционное меню на Сочельник состоит из двенадцати постных блюд. Они могут отличаться в зависимости от предпочтений семьи, но в их число обязательно входят кутья на Рождество и узвар. Разрешены рыбные блюда.

Что нельзя делать в Сочельник

В Сочельник должен соблюдаться строгий пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу.

Церковь осуждает гадания на Сочельник, как и в любой другой день.

Этот праздник должен быть светлый и радостным, объединять людей. В этот день запрещено ссориться и ругаться матом.

Не стоит заниматься домашними делами в этот день, такими как стирка и уборка, но можно готовить еду.

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