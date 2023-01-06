Денис Урбанович тяжело ранен в боях под Бахмутом 5 6.01.2023, 10:15

8,156

Денис Урбанович

Врачи дают хороший прогноз.

Лидер «Молодого фронта» и боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович тяжело ранен в боях под Бахмутом, сообщает корреспондент «Белсата».

Пуля попала в грудную клетку, Денису сделали операцию в военном госпитале. Он сейчас находится в реанимации больницы. 5 января к вечеру он пришел в себя. Завтра его повезут в Киев, чтобы там лечить дальше. Врачи дают хороший прогноз с учетом молодости Дениса.

Это не первое ранение молодофронтовца. В прошлом году в сентябре от взрыва мины его контузило. Появились проблемы со слухом на левое ухо. Месяц назад Денис получил ранение в руку. Хирурги вытащили пулю и он вернулся на боевые позиции. А буквально две недели назад он снова получил контузию. Окоп, в котором находился Денис, российские военные забросали гранатами. В результате начались проблемы со слухом на правое ухо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».