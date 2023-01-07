По россиянам в Макеевке нанесен новый удар 7.01.2023, 8:52

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Российская пропаганда заявила о работе HIMARS.

Вечером 6 января оккупированную Макеевку в Донецкой области снова посетил «хлопок». Взрывы раздались и в других временно захваченных городах региона – «власти ДНР» заявили о работе ПВО, передает obozrevatel.com.

Тем временем российские пропагандисты сообщили о якобы «выходах HIMARS» в Константиновке. Местные жители призывали быть осторожными.

Как сообщал сайт Charter97.org, мощный удар по российским мобилизованным в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь. Тогда армия РФ, очевидно, потеряла 600 бойцов. Разрушительная атака была нацелена на местное ПТУ со многими российскими военными преступниками внутри.

Российские пропагандисты и военкоры устроили истерику из-за информации о возможном ударе по зданию ПТУ в Макеевке (Донецкая область), где размещались мобилизованные оккупанты. В сети россияне набросились на военное командование, в том числе министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, и признали, что в РФ принимают непрофессиональные решения и вообще война в Украине для них провалена.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что удар ВСУ по базе оккупантов в Макеевке принес армии РФ рекордные потери. По разным данным, там было ликвидировано от 400 до 600 российских «мобиков», однако в России пока официально подтвердили гибель только 89 человек.

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