закрыть
7 января 2023, суббота, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицер: Если в Беларуси мобилизованные получат в руки оружие, то уйдут в партизаны

  • 7.01.2023, 16:42
  • 2,554
Офицер: Если в Беларуси мобилизованные получат в руки оружие, то уйдут в партизаны

Они будут сражаться против действующей системы.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Прохожу действительную службу в армии. Старший офицер.

Для проведения мобилизации нужны определенные причины, установленные законом.

Какое-то время уклоняться или избегать вручения повестки будет всё-таки можно, но это временно.

Заставить человека воевать никто не сможет. Мобилизация - это также мобилизация народа на активные действия, когда выбора уже не будет. Думаю, что мобилизованные белорусы после получения оружия будут организованно уходить в вооруженные отряды и действовать партизанскими методами против лояльных и действующей системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров