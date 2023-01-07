Офицер: Если в Беларуси мобилизованные получат в руки оружие, то уйдут в партизаны
- 7.01.2023, 16:42
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Они будут сражаться против действующей системы.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Прохожу действительную службу в армии. Старший офицер.
Для проведения мобилизации нужны определенные причины, установленные законом.
Какое-то время уклоняться или избегать вручения повестки будет всё-таки можно, но это временно.
Заставить человека воевать никто не сможет. Мобилизация - это также мобилизация народа на активные действия, когда выбора уже не будет. Думаю, что мобилизованные белорусы после получения оружия будут организованно уходить в вооруженные отряды и действовать партизанскими методами против лояльных и действующей системы.