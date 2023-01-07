Состояние российского режиссера Никиты Михалкова резко ухудшилось
- 7.01.2023, 17:16
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У него выявили интоксикационный синдром.
Российский режиссер Никита Михалков несколько дней назад попал в больницу с осложнениями коронавируса. Сейчас его состояние резко ухудшилось, из-за чего его перевели в реанимацию.
Как сообщает «Униан» со ссылкой на росСМИ, у него выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и интоксикационный синдром. Известно, что Михалкову стало плохо за несколько дней до госпитализации.
После того, как Михалков попал в больницу, на связь вышла его жена и попросила не нервничать.
Кто такой Никита Михалков
Никита Михалков - российский режиссер, который неоднократно говорил, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, чтобы «спасти себя от нападения Запада».
Он уверен, что Украина в заговоре с Европой и Америкой «готовила нападение» на Россию больше 30 лет. И
Стоит отметить, что Никита Михалков открыто называет войну войной, не употребляя слово «спецоперация», как это делает российский диктатор Путин.