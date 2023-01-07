Как ПЦУ провела историческое богослужение в Киево-Печерской Лавре 2 7.01.2023, 18:12

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На службе присутствовало много военных в форме.

Впервые в истории Украины представители ПЦУ во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием молились в день Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. На богослужение собралось очень много людей.

Корреспондент «Апострофа» Роман Петушков сделал фото и видео праздничного богослужения.

Успенский собор был забит людьми, места хватило не всем - некоторые стояли на улице. На службе присутствовало много военных в форме. Всех тщательно проверяли на входе. Люди в разговорах между собой высказывали радость, что в Лавре наконец-то звучит украинское слово.

Отметим, Успенский собор с Трапезной церковью с начала 2023 года вернулся в собственность государства после долгих лет пользования ими Московским патриархатом. Теперь в стенах собора звучат молитвы на украинском языке.

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