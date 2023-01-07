Видео с белорусским шахматистом, на игру с которым бежал чемпион мира Карлсен, стало хитом Сети 3 7.01.2023, 19:21

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Оно набрало 10 миллионов просмотров.

Накануне Нового года в Алма-Аты прошел чемпионат мира по блицу, в котором победу одержал чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен. А его первая партия турнира против белорусского гроссмейстера Владислава Ковалева была одной из самых драматичных, пишет «Комсомолка».

По правилам каждому игроку отводится 3 минуты на партию плюс 2 секунды за каждый ход. В общем, думать некогда.

Владислав Ковалев сел за доску и готов был играть, но соперника не было.

- Пока ждал - это не самые приятные ощущения. Конечно, хотел дождаться, думал, успеет, и просил не запускать часы. Но арбитры сказали, что надо запустить, - сказал Ковалев уже после матча.

Владислав, игравший белыми, сделал первый ход. Время на шахматных часах начало свой отсчет... Все шло к тому, что белорус без борьбы выиграет партию. Но чемпион все-таки успел.

Магнус Карлсен вбежал в зал в спортивном костюме – он катался на горных лыжах, не рассчитал время, а потом еще и застрял в пробке.

Ход норвежец сделал, когда его лимит времени уменьшился с 3 минут до 29 секунд.

Но не зря норвежца считают одним из величайших шахматистов всех времен. Он играл, мгновенно делая свои ходы, и в итоге выиграл партию, а затем и весь чемпионат.

Кстати, перед Ковалевым норвежец извинился за опоздание.

Видеоролик этой драматичной партии за 9 дней набрал в youtube.com почти 10 млн просмотров, и это не предел.

После итоговой виктории Карлсен сказал, что катание на лыжах в горах помогло ему стать чемпионом.

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