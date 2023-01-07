БМП Bradley: в чем особенность американских боевых машин пехоты 7.01.2023, 19:45

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Украина получит еще 50 таких бронемашин.

США и Германия объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут американские БМП M2 Bradley. По имеющейся на текущей момент информации, Украина получит 50 этих бронемашин, пишет «Униан».

Хотя в масштабах российско-украинской войны дополнительные полсотни БМП трудно назвать значительным количеством, важным моментом здесь является сама машина. «Бредли2 – это относительно современная боевая машина пехоты, которая существенно превосходит своего предшественника М113, ранее поставленного в Украину в количестве около 400 штук.

Боевая машина пехоты «Брэдли»: общие сведения

M2 Bradley — боевая машина пехоты, разработанная в США в конце 1970-х годов на замену уже устаревшему к тому времени бронетранспортеру M113.

При создании этой машины американцы учитывали опыт применения советских БМП-1 в нескольких войнах и ориентировались на немецкие Marder. Ранее у США не было своих БМП, а только бронетранспортеры. И до нынешнего момента «Брэдли» остается фактически единственной полноценной БМП на вооружении американской армии.

БМП «Брэдли» была принята на вооружение армии США в 1981 году. В период с 1980 по 1989 год американская промышленность изготовила около 9800 машин, которые в последующим проходили несколько этапов модернизации. Американцы активно применяли эти БМП в ходе двух кампаний на территории Ирака, а также в Афганистане.

Технические характеристики M2 Bradley

Американская «Брэдли» имеет классическую для БМП схему компоновки: двигатель и трансмиссия впереди, отделение для десанта в задней части. В составе экипажа – три человека. Большинство версий этой машины способны вместить до 6 пехотинцев в отделении для десанта, но версия М2А3 рассчитана на 7 десантников.

Корпус БМП Bradley сварной, изготовлен из алюминиевых бронепластин. Некоторые модификации имеют комбинированное бронирование лобовой части и бортов — внешний стальной экран, бронекорпус из алюминия и полиуретановая пена между ними. Днище укреплено дополнительной стальной плиток для защиты от мин.

Номинальная толщина брони составляет 25 мм в лобовой проекции и 14 мм в бортах. Однако на практике говорить о номинальных значениях трудно, поскольку M2 Bradley могут комплектоваться различными типами внешних экранов, в том числе блоками динамической защиты против кумулятивных снарядов.

Боевая машина пехоты «Брэдли» оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм пулемётом, ракетной пусковой установкой TOW и шестью стационарными 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанта.

Преимущества и недостатки БМП Брэдли

До появления M2 Bradley у американцев не было собственной БМП, но положительный опыт использования советских боевых машин пехоты в малых конфликтах 1960-70-х годов вынудил американцев создать такую же машину для нужд собственной армии.

Поскольку «Брэдли» появилась относительно поздно, она уже учитывала все достоинства и недостатки советских БМП-1. У американцев получился не просто свой "аналог", а машина следующего технологического поколения, превосходящий не только "копейку", но и свою ровесницу БМП-2.

Даже российские эксперты признают, что советские машины сильно уступают Bradley в боевой эффективности, поскольку «американка» изначально делалась с прицелом на уничтожение именно советской бронетехники. У «Брэдли» и пушка мощнее, и броня лучше.

Здесь следует упомянуть, что во время войны с саддамовским Ираком БМП Брэдли подбили больше иракских танков, чем те же знаменитые «Абрамсы», которые Украине пока даже не обещают.

Однако все же следует помнить, что «Брэдли» – это машина, созданная в 70-х, и морально она начала устаревать уже лет 20 назад. Существуют мнения, что «американка» с трудом может потягаться в прямой дуэли против российской БМП-3, особенно в самых «убойных2 ее модификациях. Впрочем, таких машин у россиян совсем немного.

В последние годы в Америке много говорят о необходимости перевода армии на новое поколение БМП, а военные корпорации США пытаются разрабатывать свои концепты, чтобы предложить их Пентагону.

Интересно, что с началом полномасштабного российского вторжения в Украину американские производители оружия спешно кинулись вносить поправки в свои проекты новой БМП, ориентируясь на опыт идущей войны.

Поскольку «Брэдли» прошли через множество модификаций, нет ясности, какую именно версию получит Украина. Скорей всего это будет M2A3 – так называемая «цифровая» БМП, оснащенная по последнему слову американской военной техники.

Характеристики M2 Bradley в версии M2A3:

Вес: 30 тонн;

Двигатель: 500 л.с.

Максимальная скорость: 66 км/час на шоссе (40 км/час на бездорожье, 7,2 км/час по воде);

Запас хода по шоссе: 480 км;

Экипаж: 3 человека + 7 человек десанта;

Основное вооружение: 25-мм автоматическая пушка Бушмастер;

Вспомогательное оружие: 2 ПУ ПТРК, один 7,62-мм пулемет и 6 амбразурных 5,56-мм автоматов.

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