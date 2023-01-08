Рай на Земле: ученые выяснили, где мог находиться Эдем 1 8.01.2023, 12:12

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Ключевым моментом является информация о слиянии четырех рек.

Эдемский сад — библейское место, глубоко укоренившееся в воображении христианства и иудаизма. Существовал ли этот рай и где бы он находился в таком случае, пишет IFLScience.

Понятно, что Эдемский сад пронизан символизмом, однако вполне логично предположить, что этот сад был основан на реальной местности.

Известно, что Эдем – это место, где впервые были созданы люди. Первые два человека, пара по имени Адам и Ева, невинно блуждали по этому раю, пока коварный змей и запретный плод не принесли им (а значит, и всему человечеству) серьезные неприятности.

Считается, что эта история символизирует то, как люди упали с позиции детской невинности и благословения к состоянию, определяемому свободой воли и знаниями, а также злом и смертью.

Местонахождение сада описано в Бытии 2:10-14:

«Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр): она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат».

Ключевым здесь является то, что он находился там, где сливаются четыре реки. Две из этих рек мы знаем и сегодня: Тигр и Евфрат. Они берут начало на территории Турции, затем протекают через Сирию и Ирак и впадают в Персидский залив.

Однако остается непонятным, что означают названия «Пишон» и «Гихон». На протяжении веков некоторые богословы предполагали, что они могут относиться к рекам Ганг в Индии и Нилу в Египте, хотя другие отмечали, что в этом случае речь идет об огромной части Земли.

Жан Кальвин, богослов 16-го века, известный своей ролью в протестантской Реформации, писал: «Многие думают, что Писон и Гихон — это Ганг и Нил; однако погрешность этих людей убедительно опровергают расстоянием между положениями этих рек. Люди, вынуждены лететь даже к Дунаю, просто не хотят думать, что жилье одного человека простирается от самой отдаленной части Азии до крайней точки Европы».

Однако исходя из упоминания о Тигре и Евфрате, можно предположить, что Эдемский сад черпал определенное вдохновение из местности в Ираке и Иране, где эти две реки сливаются у Персидского залива. В частности, на ирано-иракской границе находится река Шатт-эль-Араб, которая образуется при слиянии упомянутых рек.

Если смотреть на местонахождение Эдемского сада под углом науки и считать его символом происхождения человека, то нам, несомненно, следует обратить свои взоры в Африку.

Так называемая Колыбель человечества находится в Южной Африке примерно в 50 километрах северо-западнее Йоханнесбурга. Это место является домом для самой большой концентрации останков человеческих предков в мире.

Среди тысяч окаменелостей, найденных здесь, исследователи раскопали остатки австралопитека, раннего обезьяноподобного вида человека, которому примерно 3,4-3,7 миллиона лет.

Лишь 200,00 – 300,000 лет назад появился современный Homo sapiens. Опять Африка была местом этого развития, и современные люди, скорее всего, впервые появились где-то в районе современной Эфиопии.

Итак, если мы ищем «научный» Эдемский сад, то, похоже, Южная Африка и Эфиопия – наш лучший выбор. Однако были ли эти места когда-то раем, где когда-то встречались четыре реки, еще предстоит выяснить.