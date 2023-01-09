Хапун на «Белоруснефти»: задержан сын экс-министра энергетики и ряд менеджеров 14 9.01.2023, 13:21

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Суть претензий к задержанным нам пока неизвестна.

На «Белоруснефти» начались задержания. Силовики взяли под стражу сына бывшего министра энергетики Сергея Потупчика, пишет «Наша Нiва».

Чиновника задержали, предварительно, по уголовной статье. И вместе с ним взяли еще несколько более мелких менеджеров из Гомеля и Речицы.

Сергей Потупчик — заместитель генерального директора по экономике производственного объединения «Белоруснефть». По факту — второй человек в компании, который подменяет генерального при его отсутствии.

Задержали Потупчика-младшего две недели назад. Это задержание по времени совпало с задержанием ряда других менеджеров «Белоруснефти» в Гомельской области.

Суть претензий к задержанным нам пока неизвестна.

Сергей Потупчик — сын бывшего министра энергетики Владимира Потупчика, которого отправили в отставку в 2018-м якобы за «содействие в создании незаконного семейного бизнеса».

Валерий Вакульчик, бывший председатель КГБ, как пишет издание, тогда публично журил Потупчика за якобы существование подряда, смысл которого был в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты государственного строительства.

Ранее сайт Charter97.org писал о задержании зампредседателя правления Белагропромбанка.

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