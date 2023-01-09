Борислав Береза: Российские оккупанты с упорством осла прыгают на старые грабли 9.01.2023, 14:24

Борислав Береза

Традиционного головотяпство соседствует с отсутствием креатива.

Российское Минобороны распространило фейковое заявление об «операции возмездия» в Краматорске.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать выдумку РФ народного депутата Украины 8-го созыва и экс-военного ВСУ Борислава Березу.

— Когда россияне не могут получить никаких побед на поле боя, они придумывают виртуальные. Здесь они действуют согласно старой цитате: «За неимением гербовой пишут и на простой». Поэтому здесь ничего удивительно.

У них традиционного головотяпство соседствует с отсутствием креатива. Поэтому россияне придумали фейк о том, что попали в здание общежития с украинскими военнослужащими, но не учли факт, что в Украине в большом количестве находятся журналисты, которые быстро реагируют. После того, как РФ заявила, что уничтожено два общежития, туда сразу приехали западные журналисты агенства Reuters.

Они сняли и показали видео, что ни в одно из этих ПТУ, во-первых, никто не попал. Во-вторых, ближайшая яма в метрах 50 от гаражей, что тоже очень странно. Нет ни крови, ни следов.

Фейк был разрушен изначально и остается жить только в российском информационном пространстве, где его подпитывают российские пропагандистские медиа. Всё.

Вчера мне звонили несколько западных СМИ, я давал интервью нескольких телеканалам. Ни один из них не просил опровергнуть, а просил высказать мнение. Опровержение им уже не требовалось, на Запада все все поняли.

В России своя атмосфера. Если ни верят, что «одним выстрелом можно уничтожить 44 HIMARS» или если скажешь, что якобы уничтожил 600 украинских воинов, то это засчитают, то, видимо, они забыли еще одну старую поговорку: «Сколько не говори «халва» — во рту слаще не станет».

Меня удивляет несколько другое. Россияне так возбудились от того, что в Макеевке погибло почти 600 мобилизованных и абсолютно индифферентны к тому, что каждый день 500-700 россиян гибнет от ВСУ. Вот это странное отношение я не могу понять. Одних жалеют, а других — нет. Может, это традиционная глупость России, которая кого-то выделяет, а кого-то замалчивает.

Еще одна вещь. На сегодняшний можно говорить, что Украина с 2014-го года получила потрясающий боевой опыт и не размещает в подобных помещениях боевые части, а Россия продолжает, несмотря на то, что уже не первый раз прилетает по большому скоплению военных в одном месте.

Мы опыт получили и используем его, а россияне этот опыт не могут осознать и продолжают действовать по советским лекалам, а также дальше терять огромное количество боевой силы.

— На ваш взгляд, продолжатся ли «макеевки»?

— Конечно, вчера же тоже самое произошло. Правда, там количество человек было меньшее, но тоже в одно помещение их поселили. Прилетел HIMARS — и минус 30 оккупантов за один выстрел. Это продолжится и дальше. Понимаете, у них очень своеобразный подход к этому. Они считают, «а вдруг пронесет?». Полагаясь на извечное русское «авось», они каждый раз наступают на грабли, которые бьют их по голове.

Как люди, неспособные усвоить опыт и осознать ошибку, они продолжают прыгать на эти старые грабли с упорством осла. Грабли продолжают их бить, уничтожать с помощью артиллерии и HIMARS российских военных.

— Мы знаем, что HIMARS имеют ограниченный радиус поражения. Сейчас Украина просит у США ракеты ATACMS, которые имеют дальность применения до 300 км. Если вы получите это оружие, ждут ли РФ «макеевки» в Крыму, Белгороде?

— Украина будет уничтожать любое скопление российской силы или военной техники, которая несет опасность нашей стране. Соответственно, под ударом будет все в радиусе 300 км: боевые части, склады, переправы, склады с топливом. Подчеркну, все, что может нести нам угрозу, будет атаковано. Поэтому нам необходимы такие ракеты.

Вопрос не стоит о том, будет или нет это вооружение у Украины. Вопрос стоит только в том — когда. Как только мы его получим, россияне моментально ощутят всю прелесть прилетов по их военной структуре.

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