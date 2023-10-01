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В России заявили о бегстве оккупантов из Токмака

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  • 1.10.2023, 12:21
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В России заявили о бегстве оккупантов из Токмака

Озвучен план главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

В ближайший месяц оккупационная армия РФ, возможно, совершит «шаг доброй воли» на Запорожском направлении, сбежав из Токмака, сообщает dialog.ua.

Российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка» уверяет, что за этот сценарий якобы выступает глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Пост об этом российский ресурс обнародовал 1 октября. По его данным, в Генштабе РФ не все поддерживают отвод войск от Токмака, к которому приближаются украинские войска.

Однако Герасимов якобы считает, что уже в ближайшие недели эти люди изменят свою позицию из-за огромных потерь, которые армия РФ несет в попытке удержать данный населенный пункт.

«В Генштабе продолжается конфликт вокруг того, отводить ли наши войска из Токмака. На данный момент, по информации трех источников в Генштабе, побеждают противники такого решения. А Валерий Герасимов готов «временно смириться» с тем, что город мы пока не оставим», - пишет телеграм-канал, ссылаясь на источники в российском Генштабе.

По его данным, Герасимов якобы намерен вернуться к этому вопросу через 2-3 недели, когда большие потери российской армии на этом участке фронта заставят передумать тех генералов, которые сейчас противятся отступлению.

«Прогнозы главы Генштаба насчет обороны Токмака «остаются мрачными». Герасимов в недавнем разговоре с несколькими соратниками сказал, что генералы, которые не хотят отступать, скорее всего, «образумятся», когда у нас будет 10 тысяч мертвых и безногих военных», - говорится в сообщении.

«После этого, по мнению начальника Генштаба РФ, из Токмака все равно придется отступать, но сохранить Мелитополь и еще несколько важных городов будет уже сложнее», - пишет российский ресурс.

По его данным, заявление о 10-тысячных потерях - это не фигура речи и не преувеличение.

«Враг собрал такие силы, что мы можем и больше людей потерять. Причем буквально за три недели - месяц», - пишет канал.

Сейчас украинские войска находятся примерно в 20 км от города.

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