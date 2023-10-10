закрыть
10 октября 2023, вторник, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Русскоязычный солдат армии Израиля дал исчерпывающий ответ пропагандистам Кремля

12
  • 10.10.2023, 10:08
  • 15,268
Русскоязычный солдат армии Израиля дал исчерпывающий ответ пропагандистам Кремля

Видеофакт.

Пропагандисты Кремля пытаются всеми силами найти хоть какой-то материал, который бы указал на участие Украины в войне против Израиля (якобы продажа оружия боевикам ХАМАС), так и готовность граждан РФ на фоне войны срочно покинуть территорию Израиля.

Накануне один из журналистов Russia Тoday вышел на связь с русскоязычным солдатом Израиля, сообщает телеграм-канал «Украина 365».

Скорее всего, пропагандисты хотели услышать несколько слов не только о самой войне, но и задать вопрос относительно оружия, из которого ХАМАС атакует ЦАХАЛ. Также не исключено, что в Кремле хотели услышать от солдата драматическую историю о том, как он жалеет, что в свое время покинул РФ и теперь вот ему приходится воевать на стороне Израиля.

Вместо этого в Кремле услышали уже хорошо знакомый ответ: «Идите на х…».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин