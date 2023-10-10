Русскоязычный солдат армии Израиля дал исчерпывающий ответ пропагандистам Кремля

Русскоязычный солдат армии Израиля дал исчерпывающий ответ пропагандистам Кремля12
- 10.10.2023, 10:08
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Видеофакт.
Пропагандисты Кремля пытаются всеми силами найти хоть какой-то материал, который бы указал на участие Украины в войне против Израиля (якобы продажа оружия боевикам ХАМАС), так и готовность граждан РФ на фоне войны срочно покинуть территорию Израиля.
Накануне один из журналистов Russia Тoday вышел на связь с русскоязычным солдатом Израиля, сообщает телеграм-канал «Украина 365».
Скорее всего, пропагандисты хотели услышать несколько слов не только о самой войне, но и задать вопрос относительно оружия, из которого ХАМАС атакует ЦАХАЛ. Также не исключено, что в Кремле хотели услышать от солдата драматическую историю о том, как он жалеет, что в свое время покинул РФ и теперь вот ему приходится воевать на стороне Израиля.
Вместо этого в Кремле услышали уже хорошо знакомый ответ: «Идите на х…».