Подъем по лестнице снижает риск болезней сердца на 20% 1 11.10.2023, 23:21

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Вот сколько ступенек нужно проходить каждый день.

Новые исследования показывают, что ежедневное преодоление хотя бы 50 ступенек может более чем на 20% снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть для существенного укрепления здоровья сердца достаточно подниматься всего на пять лестничных пролетов в день. Результаты исследования опубликованы в журнале Atherosclerosis, пишет Science Alert.

Ученые обследовали 458 860 взрослых, включенных в Биобанк Великобритании. В анализе учитывались в том числе такие факторы, как семейный анамнез, генетика и повышенное артериальное давление. В итоге оказалось, что подъем по лестнице снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний для всех обследованных, но особенно для тех, у кого этот риск пока еще и так невысок.

«Короткие интенсивные подъемы по лестнице — эффективный и быстрый способ укрепить сердечно-легочную систему и улучшить жировой обмен, особенно для тех, кто не может выполнить текущие рекомендации по физической активности», — говорит эпидемиолог Лу Ци из Университета Тулейн (США).

Команда ученых фокусировалась на атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт, являющихся распространенными причинами смерти во всем мире.

«Это исследование предоставляет новые доказательства того, что подъем по лестнице дает эффект защиты от риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для людей с множественными факторами такого риска», — говорит Ци.

Физическая активность уже давно пропагандируется как способ снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, но мало кто раньше подробно изучал связь между подъемом по лестнице и здоровьем сердца. Усиленная работа сердечной мышцы помогает регулировать артериальное давление и укреплять сам орган, дольше сохраняя его здоровым.

Несмотря на большой объем выборки, исследование не позволяет доказать причинно-следственную связь — что подъем по лестнице непосредственно влияет на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, — так как здесь много переменных. Тем не менее обнаруженная связь достаточно сильна, чтобы быть значимой, а потому позволяет предполагать, что подъем по лестнице ведет к более здоровому сердцу.

Хождение по лестнице — одно из самых универсальных упражнений, доступное каждому бесплатно и в любую погоду. Это не первое исследование, посвященное его пользе, ранее была установлена связь со снижением риска развития рака. Так что, возможно, в следующий раз не стоит пользоваться лифтом.

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